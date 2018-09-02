Средний размер пенсии в Псковской области составил 12 624 

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области по состоянию на 1 июля средний размер назначенных пенсий в регионе составил 12 624 рубля. Реальный размер пенсии увеличился на 0,7 процента, отметили в отделении ПФР по Псковской области. Реальные располагаемые денежные доходы жителей Псковской области (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшились на 9,7 процента, а в первом полугодии 2018 года — на 5,5 процента. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».