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Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном
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Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
ТАСС, 2 сентября. Власти Ирака отказались от использования доллара в торговых операциях с Ираном в пользу национальных валют и евро. Об этом агентству Mehr сообщил в воскресенье председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак.
"Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах", — сказал он, указав, что в частных случаях предусмотрена система взаимовыгодного обмена. По словам аль-Исхака, годовой торговый оборот между Ираном и Ираком составляет в среднем $8 млрд
Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади подтвердил, что Багдад будет выполнять санкции, введенные США только в банковской сфере, отказавшись от доллара. При этом руководитель иракского правительства заявил позднее, что направит делегацию в Вашингтон для обсуждения финансовых операций с Ираном в свете санкций.
Первая часть американских санкций в отношении Ирана возобновила действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю— продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября, они затронут энергетическую отрасль Ирана, а также сделки, относящиеся к нефти, и транзакции с Центробанком страны. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.
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