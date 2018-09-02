Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном

ТАСС , 2 сентября. Власти Ирака отказались от использования доллара в торговых операциях с Ираном в пользу национальных валют и евро. Об этом агентству Mehr сообщил в воскресенье председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак.

"Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах", — сказал он, указав, что в частных случаях предусмотрена система взаимовыгодного обмена. По словам аль-Исхака, годовой торговый оборот между Ираном и Ираком составляет в среднем $8 млрд

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади подтвердил, что Багдад будет выполнять санкции, введенные США только в банковской сфере, отказавшись от доллара. При этом руководитель иракского правительства заявил позднее, что направит делегацию в Вашингтон для обсуждения финансовых операций с Ираном в свете санкций.