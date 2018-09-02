Скаршевский: За 22 года гривна прошла большой путь

Сегодня гривне — ровно 22!

Не за доллар, а лет:)

Непростая и тяжелая судьба у гривны:

с сентября 1996 года гривна подешевела в 14,4 раз, а девальвировала в 16 раз.

Гривна так и не стала средством накопления и не вошла в семью свободно конвертируемых валют.

Из-за непомерных финансовых и бюджетных аппетитов государственной власти над гривной продолжает висеть угроза дальнейшей инфляции и девальвации.

Впрочем, сегодня, в день рождения гривны, пожелаем ей долгой жизни, финансового здоровья и компетентной власти!