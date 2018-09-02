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Скаршевский: За 22 года гривна прошла большой путь
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Скаршевский: За 22 года гривна прошла большой путь 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сегодня гривне — ровно 22!
Не за доллар, а лет:)
Непростая и тяжелая судьба у гривны:
с сентября 1996 года гривна подешевела в 14,4 раз, а девальвировала в 16 раз.
Гривна так и не стала средством накопления и не вошла в семью свободно конвертируемых валют.
Из-за непомерных финансовых и бюджетных аппетитов государственной власти над гривной продолжает висеть угроза дальнейшей инфляции и девальвации.
Впрочем, сегодня, в день рождения гривны, пожелаем ей долгой жизни, финансового здоровья и компетентной власти!
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