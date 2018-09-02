Ирак отказался от использования доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют 

Багдад и Тегеран будут использовать национальные валюты при осуществлении торговых операций. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхака.
«Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах», — рассказал он.
При этом аль-Исхак добавил, что в некоторых случаях будет предусмотрена система взаимовыгодного обмена.
По его словам, годовой торговый оборот между двумя странами составляет в среднем $8 млрд
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.