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С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили
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С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Чтобы понять, почему цены на авто растут, «Вечерняя Москва» опросила экспертов.
Автомобильные концерны с сентября повысят цены на новые автомобили. Рост запланирован на один — пять процентов. Чтобы понять, почему цены на авто растут, «Вечерняя Москва» опросила экспертов.
Руководитель отдела маркетинга официального дилера крупной автомобилестроительной корпорации Татьяна Сотникова выделила инфляцию как основную причину подорожания авто.
— Инфляция никуда не уходит. Дорожают все продукты, в том числе и автомобили. На этом рынке производители пересматривают цены, как правило, раз в полгода. Это привычная ситуация для всех брендов. Кто-то поднимает стоимость на весь ряд, другие только на определенные, наиболее ходовые модели. Этот процесс неизбежен, — сказала Татьяна Сотникова. — К примеру, мы же ходим в магазин. Два года назад в крупной сети продуктовых магазинов можно было купить и на тысячу рублей достаточное количество товаров, а теперь за ту же корзину набегает две тысячи рублей. Этот процесс происходит и с автомобилями.
Руководитель отдела маркетинга другой компании — дилера автомобилей Михаил Лежаков, кроме инфляции, выделил и другие причины повышения роста цен.
— Это может быть связано и с увеличением модельного ряда. Кроме того, на увеличение цен на автомобили влияет и курс национальной валюты. Небольшие бренды, автомобили которых собираются за границей и привозятся к нам, мгновенно отреагировали на повышение курса. Коррекция цен в этом случае происходит сразу. Остальные производители, которые собирают машины у нас, тоже не отстают и меняют цены.
Автоконцерны не повышают стоимость резко. Это делается для того, чтобы спрос не упал. Цены повысятся на все автомобили, и это привычная практика.
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