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Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General прибавил 0,06%
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Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General прибавил 0,06% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья разнонаправленно за счет укрепления секторов страхования, недвижимости и телекоммуникаций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах услуг, производителей товаров массового потребления и банковских услуг.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,06%, индекс ADX General упал на 0,94%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful house (DU:DTKF), которые подорожали на 0,062 п. (9,69%), закрывшись на отметке в 0,702. Котировки Islamic arab i (DU:SALAMA) выросли на 0,028 п. (6,60%), завершив торги на уровне 0,452. Бумаги Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли в цене на 0,020 п. (2,99%), закрывшись на отметке 0,689.
Лидерами падения стали акции Tabreed (DU:TABR), цена которых упала на 0,040 п. (2,42%), завершив сессию на отметке 1,610. Акции Shuaa capital (DU:SHUA) поднялись на 0,020 п. (1,96%), закрывшись на уровне 1,000, а Aramex (DU:ARMX) снизились в цене на 0,080 п. (1,82%) и завершили торги на отметке 4,320.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые подорожали на 4,42% до отметки 1,180, Methaq (AD:METH), которые набрали 3,07%, закрывшись на уровне 0,773, а также акции Union Natl Bk (AD:UNB), которые повысились на 1,09%, завершив сессию на отметке 3,700.
Лидерами падения стали акции National Takaful Co PJSC (AD:WATA), которые снизились в цене на 10,00%, закрывшись на отметке 0,45. Акции компании Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD) потеряли 7,80% и завершили сессию на уровне 0,461. Котировки Rak Cement Co (AD:RKCC) снизились в цене на 5,33% до отметки 0,710.
На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (16), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 16 компаний подешевели, 4 выросли, a 6 остались на уровне предыдущего закрытия.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,48%, или 0,34, достигнув отметки $69,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,42%, или 0,33, до $77,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.206,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,52%, достигнув отметки 4,2631.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,05.
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