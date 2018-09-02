Югра начала праздновать День нефтяника

Выставка спецтехники, спортивные состязания, праздничный салют, выступление группы «Пицца» и многое другое ждёт 2 сентября гостей и жителей Сургута.

В округе добычу ведут 9 нефтяных компаний и 12 независимых недропользователей. Всего с начала разработки месторождений добыто больше 11 миллиардов тонн нефти. Сейчас в округе открыто 483 месторождения, из них 257 находятся в разработке.

По данным научного центра имени В. И. Шпильмана впервые за последние годы добыча нефти в Югре за месяц превысила прошлогоднюю. В июле среднесуточная добыча нефти выше показателей аналогичного периода — 654,0 тысяч тонн (на 7,5 тыс. /сутки больше, чем в июле 2017).

Такой высокий уровень добычи обеспечивается в первую очередь значительными объёмами эксплуатационного бурения и применением эффективных инновационных технологий освоения месторождений нефти, говорят в институте.

Добавим, праздничные мероприятия будут проходить в округе всю неделю.