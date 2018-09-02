Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,42%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов гостиничного бизнеса и туризма, электроэнергетики и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Ssp (SE:1320), которые подорожали на 1,90 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 20,90. Котировки Al alamiya (SE:8280) выросли на 2,80 п. (9,05%), завершив торги на уровне 33,75. Бумаги United Electronics (SE:4003) выросли в цене на 2,40 п. (4,19%), закрывшись на отметке 59,70.

Лидерами падения стали акции Dur Hospitality (SE:4010), цена которых упала на 0,64 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 19,34. Акции Alinma (SE:1150) поднялись на 0,64 п. (2,95%), закрывшись на уровне 21,06, а Al Tayyar Travel Group (SE:1810) снизились в цене на 0,62 п. (2,58%) и завершили торги на отметке 23,38.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (106) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций Al alamiya (SE:8280) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,05%, 2,80 п., и завершили торги на отметке 33,75.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,48%, или 0,34, достигнув отметки $69,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,42%, или 0,33, до $77,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.206,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,57% до 4,3506, а котировки USD/SAR упали на 0,03%, достигнув отметки 3,7494.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,05.