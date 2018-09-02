Фьючерсы на золото, серебро, медь: анонс на 3–7 сентября

Investing.com — На следующей неделе цены на золото, вероятно, останутся под давлением, из-за перспективы повышения процентной ставки в США. Внимание инвесторов будет приковано к отчету по занятости в США, который выйдет в пятницу.

Министерство труда США опубликует августовский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора в пятницу. По прогнозам, этот отчет покажет, что в американской экономике было создано 190 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился. В понедельник рынки США будут закрыты в честь Дня труда.

В центре внимания инвесторов будет оставаться напряженность в международной торговле и нестабильность на рынках развивающихся стран.

На этой неделе США подписали торговое соглашение с Мексикой, которое призвано заменить договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Однако переговоры с Канадой не принесли результата до крайнего термина, который наступил в пятницу вечером. Кроме того, администрация Трампа намерена ввести новые пошлины на импорт китайских товаров, что усилит торговый конфликт с Пекином.

В пятницу цены на золото незначительно выросли, отыгрывая снижение за неделю. Тем не менее, была зафиксирована пятая неделя снижения цен на золото подряд из-за высокого курса доллара.

В пятницу декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,16% до $1206,9 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю золото подешевело на 0,5%. За месяц цены на золото снизились на 1,91%, что стало пятой неделей снижения подряд.

С начала этого года цены на золото снизились приблизительно на 8% из-за роста курса доллара и повышения процентной ставки. Инвесторы не проявляют интерес к желтому металлу несмотря на эскалацию отношений в международной торговле. Это говорит о том, что золото утрачивает свой статус защитного актива.

Торги по другим драгоценным металлам: цена на серебро повысилась на 0,13% до $14,575 за тройскую унцию. В пятницу цены на платину повысились на 0,51% до $787,8. За неделю цены на платину снизились на 0,34%.

Фьючерсы на медь на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи снизились на 2,01% до $2,663 за фунт. За неделю медь подешевела на 1,85%.

Цены на медь снижаются из-за опасений о последствиях торгового конфликта между США и Китаем, который замедляет рост китайской экономики и снижает спрос на металлы в строительстве и производственном секторе страны.

Китай потребляет практически половину всей добываемой в мире меди и других ресурсов для промышленного производства.

Понедельник, 3 сентября

Австралия выпустит данные по объему розничных продаж и операционной прибыли компаний.

Глава Банка Японии Харухико Курода выступит в Токио.

Великобритания опубликует данные по деловой активности в производственном секторе.

Финансовые рынки США и Канады будут закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Вторник, 4 сентября

Резервный банк Австралии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.

Великобритания опубликует данные по деловой активности в строительном секторе.

Глава Банка Англии Марк Карни и еще несколько официальных лиц отчитаются о темпах инфляции и сделают прогноз экономической ситуации перед Бюджетным комитетом парламента Великобритании.

В США Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.

Среда, 5 сентября

Австралия опубликует данные о росте ВВП за второй квартал.

Великобритания опубликует данные исследования о деловой активности в секторе услуг.

В Канаде выйдут отчеты по рабочей производительности и торговому балансу.

Банк Канады огласит свое решение о монетарной политике.

Четверг, 6 сентября

В Австралии выйдут данные о торговом балансе.

В США выйдет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения о деловой активности в производственном секторе США.

Пятница, 7 сентября

В Китае выйдут данные о торговом балансе.

В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В США неделя завершится выходом ожидаемого отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора за август.