Куда пойти учиться: образовательные программы в сентябре 2018 года

Продукт и маркетинг

Digital PR & SMM. Современный PR-специалист может хорошо писать тексты и иметь обширную базу журналистов, но более успешным и востребованным он будет, если освоит основы digital, programmatic, научится пользоваться технологическими платформами, рекламными кабинетами социальных сетей и многим другим. Именно этому обучат на курсе. Занятия пройдут с 4 сентября по 4 декабря. Стоимость обучения: 60 000 рублей.

Планирование проектов. Курс научит менеджеров планировать проекты, учитывать риски, оценивать длительность задач и рационально использовать сотрудников. Занятия пройдут с 4 по 27 сентября. Стоимость обучения: 13 500 рублей.

YouTube для бизнеса. Эксперты медиасети AIR научат эффективно работать на YouTube, чтобы увеличить продажи минимум на 10%. Занятия пройдут с 15 сентября по 6 октября. Стоимость обучения: $299 (пакет «Стандарт»), $449/499 (пакет «Премиум», онлайн и офлайн соответственно), $959/1166 (пакет «Корпоративный», онлайн и офлайн соответственно).

Product Owner: Управление продуктом. Интенсивный курс по управлению продуктом от экспертов из IBM , Avito, «Яндекса» , Realweb, Skyeng, Wrike, «Сбербанка» . Слушатели освоят основы customer development, методики формирования MVP, работу с метриками, A/B/n-тестами и гипотезами. Занятия пройдут с 18 сентября по 6 ноября. Стоимость обучения: 34 000 рублей.

Создание бренда. На курсе расскажут, что такое брендинг; как понять потребителя и его потребности; как строить коммуникацию на инсайтах; как определить позиционирование бренда; как создать бренд-платформу. Занятия пройдут с 18 сентября по 11 октября. Стоимость обучения: 12 600 рублей.

Курс управления digital-проектами. Слушатели курса научатся применять методологии управления проектами, планировать сроки реализации проектов, рассчитывать бюджеты и сметы проектов, выявлять и управлять рисками, собирать и управлять проектной группой, работать с ожиданиями клиентов. Занятия пройдут с 22 сентября по 19 декабря. Стоимость обучения: 45 000 рублей.

Навигатор Инноватора. 4-дневная практико-ориентированная интенсивная программа от Открытого Университета Сколково для будущих лидеров научно-технологических проектов. Занятия пройдут с 25 по 28 сентября. Обучение бесплатное.

Технические курсы и дизайн

Школа данных. Слушатели курса смогут самостоятельно применять на практике представленные в школе методы машинного обучения и решать задачи анализа данных. Занятия начнутся 3 сентября и продлятся 3,5 месяца. Стоимость обучения: 100 000 рублей.

Курс программирования на Python с упором на практику. Слушатели курса научатся создавать сайты, системы рекомендаций, агрегаторы и системы поиска, боты для повседневных задач и работы, ПО для компаний. Занятия пройдут с 8 сентября по 10 ноября. Стоимость обучения: 37 500 рублей.

Все просто: Блокчейн. Интенсив «Все просто: Блокчейн» —простыми словами объяснит все азы блокчейн-технологии: как устроен блокчейн, для решения каких задач его применяют и насколько технологически оправданно его внедрение. Занятие пройдет 13 сентября. Стоимость обучения: 2 500 рублей.

Медиадизайн. Слушатели курса научатся придумывать и верстать истории, выстраивать их структуру, разрабатывать визуальную концепцию, создавать пиктограммы, работать с инфографикой и анимацией. Занятия пройдут с 29 сентября по 28 октября. Стоимость обучения: 24 900 рублей.

Инвесторам

Школа инвестиций. Слушатели курса научатся формировать портфель технологических компаний, структурировать венчурные сделки, зарабатывать на них, снижать риски, а также работать с командами портфельных проектов. Занятия пройдут с 4 по 8 сентября. Стоимость обучения: 125 000 рублей.

Академия инвестиций. Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях для тех, кто хочет разобраться в последних трендах и научиться искать и оценивать перспективные компании, структурировать сделки и выращивать портфельные компании, способные за несколько лет превратиться в многомиллионный актив с высоким уровнем доходности. Занятия пройдут с 7 по 9 сентября в рамках саммита Volga Angels. Стоимость обучения: 50 000 рублей (пакет Premium), 100 000 рублей (пакет VIP).

Создание венчурного фонда ранних стадий. Интенсив о том, как с нуля создать венчурный фонд ранних стадий — от инвестиционного тезиса и формирования потока проектов до финансового моделирования фонда, системы управления рисками и стратегии выхода. Занятия пройдут с 14 по 18 сентября. Стоимость обучения: 200 000 рублей.

Школьникам

Школа глубокого обучения (Deep Learning School) — кружок от ФПМИ МФТИ, рассчитанный на старшеклассников, интересующихся программированием и математикой. Цель курсов кружка — познакомить слушателей с основными принципами глубокого обучения (нейронных сетей) в интерактивном формате и на примере практических задач. Занятия начнутся 14 сентября и будут длиться 14 недель. Занятия бесплатные.

Московская школа программистов. За три года студенты третьего набора научатся создавать приложения и поймут, как устроены языки программирования, освоят их философию и логику построения, разовьют алгоритмическое мышление. Занятия начнутся 23 сентября и продлятся три года. Обучение бесплатное.

Другое

Руководитель образовательного онлайн-проекта. Слушатели курса освоят все этапы разработки обучающего онлайн-проекта, соберут разрозненные знания в четкую структуру образовательного курса, научатся продвигать и монетизировать готовый проект. Занятия начнутся 11 сентября и продлятся два месяца. Стоимость обучения: 45 900 рублей.

Корпоративные инновации: запуск новых продуктов, инноваций и стартап-инструменты в бизнесе. Слушатели курса научатся развивать внутреннее предпринимательство, запускать корпоративные инновации и быстро выводить их на рынок с помощью Lean Startup, Customer Development, Agile, Lean Innovation, продуктовых фреймворков, дизайн-мышления и других подходов. Занятия пройдут с 21 по 23 сентября. Стоимость обучения: 26 000 рублей.