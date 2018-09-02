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Штраф за самовольную добычу янтаря вырастет в 100 раз
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Штраф за самовольную добычу янтаря вырастет в 100 раз 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Юрлицам будет грозить конфискация оборудования и штраф в размере 60 миллионов рублей вместо миллиона.
Поправки в КоАП уже внесены, вскоре будет расширен перечень полудрагоценных камней, за самовольную добычу которых начнут взимать повышенные штрафы. Список ожидает отправки в правительство.
Минприроды предложило включить туда цветные (не черные) разновидности турмалина (за исключением шерла, который используется как пьезоэлектрическое и термоэлектрическое сырье) и берилл, включая аквамарин и гелиодор. Незаконная добыча и оборот высоколиквидных полудрагоценных камней выгодны из-за низких штрафов. Их действующий уровень положительно повлияет только на рынок шерла, другие разновидности турмалина — ахроит, верделит, дравит, индиголит, рубеллит, сибирит, тсилазит, увит и эльбаит — требуют более высокого штрафа.
Ежегодная нелегальная добыча янтаря в РФ составляет от 70 тонн (на 5,8 миллиарда рублей), нефрита — 2080 тонн (на 125 миллиардов рублей), оценивал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин. Экономическую привлекательность самовольной добычи полудрагоценных камней определяет повышенный спрос на них за рубежом. Минприроды здесь опирается на данные Росприроднадзора о согласовании лицензий на экспорт минерального сырья. Так, за период 2016 года — пять месяцев 2018 года выданы разрешения на экспорт 3,3 тонны берилла.
"Стоимость необработанного цветного турмалина варьируется от 0,3 до 15 долларов за грамм при средней цене около пяти долларов за грамм. В ограненном виде стоимость отдельных разновидностей цветного турмалина может достигать пяти тысяч долларов за карат, — оценивали в минприроды. — В качестве ограночного сырья могут использовать берилл, в том числе облагороженный, и его разновидности аквамарин и гелиодор. Стоимость указанного сырья может достигать 120 долларов за грамм".
Повышенные штрафы начнут выписывать с 17 сентября.
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