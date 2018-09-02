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Эксперт прокомментировал призыв Эрдогана к прекращению доминирования доллара
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Эксперт прокомментировал призыв Эрдогана к прекращению доминирования доллара 

RT на русском 52 минуты назад
Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению доминирования доллара в мировой торговле.
«Чисто теоретически в международных расчётах можно отказаться от доллара, а практика показывает, что это постепенно происходит. В том числе в пользу евро», — сказал Нигматуллин.
По его словам, требуются некие альтернативы доллару, обладающие похожими свойствами, в том числе низкой волатильностью, высоким доверием, низкой инфляцией и наличием номинированных финансовых инструментов.
Как считает эксперт, проблема только одна — уход от доллара повышает риски при подписании сделок, а за риски приходится доплачивать.
Нигматуллин добавил, что одномоментный отказ от американской валюты в расчётах невозможен, поскольку требуется время на подготовку.
Эксперт прогнозирует, что в конечном итоге через 10-20 лет в мире займут устойчивые позиции несколько крупных и твёрдых валют.
«Евро, юань, возможно, индийская рупия и доллар. Они станут равными альтернативами для участников международных сделок — согласовываться будут по желанию сторон. То есть гегемонии американские деньги лишатся, но полностью с финансового рынка не уйдут, оставшись одним из удобных финансовых инструментов в мировой торговле», — заключил Нигматуллин.
Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал торговое противостояние США и Китая.
RT на русском: последние новости
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