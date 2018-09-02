Эксперт прокомментировал призыв Эрдогана к прекращению доминирования доллара

«Чисто теоретически в международных расчётах можно отказаться от доллара, а практика показывает, что это постепенно происходит. В том числе в пользу евро», — сказал Нигматуллин.

По его словам, требуются некие альтернативы доллару, обладающие похожими свойствами, в том числе низкой волатильностью, высоким доверием, низкой инфляцией и наличием номинированных финансовых инструментов.

Как считает эксперт, проблема только одна — уход от доллара повышает риски при подписании сделок, а за риски приходится доплачивать.

Нигматуллин добавил, что одномоментный отказ от американской валюты в расчётах невозможен, поскольку требуется время на подготовку.

Эксперт прогнозирует, что в конечном итоге через 10-20 лет в мире займут устойчивые позиции несколько крупных и твёрдых валют.

«Евро, юань, возможно, индийская рупия и доллар. Они станут равными альтернативами для участников международных сделок — согласовываться будут по желанию сторон. То есть гегемонии американские деньги лишатся, но полностью с финансового рынка не уйдут, оставшись одним из удобных финансовых инструментов в мировой торговле», — заключил Нигматуллин.