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ФТС сделала заявление о таможенных пошлинах на зарубежные посылки
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ФТС сделала заявление о таможенных пошлинах на зарубежные посылки 

Konkurent.ru 32 минуты назад
Фото: Konkurent.ru
«Почта России» станет уполномоченным оператором при оплате таможенных сборов при превышении порога беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа. Об этом агентству ТАСС рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.
Ранее ДВТУ сообщала, что до конца 2018 г. без уплаты таможенных платежей оформляются посылки весом не более 31 кг и стоимостью не выше 1000 евро, присылаемые адресату в течение месяца. В 2019 и 2020 гг. стоимость посылок будет снижена до 500 и до 200 евро соответственно, но весовые ограничения останутся неизменными (не более 31 кг).
При превышении стоимостных лимитов, установленных для зарубежных посылок, придется заплатить таможенную пошлину. В 2018 и 2019 гг. она составит 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг превышенного веса. В 2020-м — 15% стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг «лишнего» веса.
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