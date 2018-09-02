ФТС сделала заявление о таможенных пошлинах на зарубежные посылки

Ранее ДВТУ сообщала, что до конца 2018 г. без уплаты таможенных платежей оформляются посылки весом не более 31 кг и стоимостью не выше 1000 евро, присылаемые адресату в течение месяца. В 2019 и 2020 гг. стоимость посылок будет снижена до 500 и до 200 евро соответственно, но весовые ограничения останутся неизменными (не более 31 кг).

При превышении стоимостных лимитов, установленных для зарубежных посылок, придется заплатить таможенную пошлину. В 2018 и 2019 гг. она составит 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг превышенного веса. В 2020-м — 15% стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг «лишнего» веса.