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Катар намерен инвестировать миллиарды долларов в компании ФРГ
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Катар намерен инвестировать миллиарды долларов в компании ФРГ 

Газета.Ru + ещё 2 12 минут назад
Правительство Катара планирует заявить о новых крупных инвестициях в немецкие компании. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о нескольких миллиардах долларов.
Как отмечается, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани намерен сообщить канцлеру Германии Ангеле Меркель о новых инвестициях на предстоящей встрече в Берлине.
Ранее сообщалось, что Катар планирует инвестировать в экономику Турции $15 млрд
Как отмечалось, об этом заявил эмир Катара в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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