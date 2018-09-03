В России вырастут цены на хлеб

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщили зерновые компании и производители хлеба.

Как сообщают «Известия», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году.

"Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг", — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

На розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

Ранее «СП» писала, что в 2018 году резких колебаний на топливном рынке не ожидается, однако уже в 2019 году цены на бензин могут вновь серьезно вырасти. Об этом рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша

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