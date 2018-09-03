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Форекс — Курс NZD/USD снизился в ходе азиатских торгов
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Форекс — Курс NZD/USD снизился в ходе азиатских торгов 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Новозеландский доллар снизился против доллара США в понедельник.
На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6606, потеряв 0,23%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6602, минимуме понедельникы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6728 — максимум вторника.
Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,17%, достигла уровня 1,0882, а EUR/NZD, поднявшись на 0,16%, достигла отметки 1,7555.
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