Форекс — Курс NZD/USD снизился в ходе азиатских торгов

Новозеландский доллар снизился против доллара США в понедельник.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6606, потеряв 0,23%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6602, минимуме понедельникы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6728 — максимум вторника.

Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,17%, достигла уровня 1,0882, а EUR/NZD, поднявшись на 0,16%, достигла отметки 1,7555.