СМИ: Производители предупредили о росте цен на хлеб в России‍

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Уже в октябре текущего года на хлеб в России могут вырасти на 10%. Как пишет газета «Известия» , таковы прогнозы участников рынка: зерновых компаний и производителей готовой хлебобулочной продукции.

В ассоциации «Руспродсоюз» изданию заявили, что уже зерно растет в цене из-за того, что изменился курс валюты. Еще один фактор — снизился прогноз на урожай пшеницы в 2018 году. Сейчас пшеница третьего класса стоит порядка 12 рублей за 1 килограмм, а в начале августа ее продавали по 10 рублей за кило. В прошлом 2017 году — по 9 рублей.

"Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18-18,5 рублей за 1 кг", — пояснил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

В свою очередь в Российской гильдии пекарей и кондитеров изданию сообщили, что также закладывают рост отпускных цен на продукцию. По их мнению, повышение будет не столь высоким.