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Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 101 базисный пункт
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 101 базисный пункт 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 3 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8347 юаня за доллар и ослаб на 101 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8246 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,9320 юаня за евро, 6,1552 юаня за 100 иен, 0,87079 юаня за сянганский доллар, 8,8401 юаня за фунт стерлингов, 9,8814 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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