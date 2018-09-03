Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 101 базисный пункт

Пекин, 3 сентября / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 3 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8347 юаня за доллар и ослаб на 101 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8246 юаня за доллар.