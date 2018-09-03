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СМИ: PMI промышленности КНР в августе снизился до минимального за 14 месяцев значения
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СМИ: PMI промышленности КНР в августе снизился до минимального за 14 месяцев значения 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая в августе снизился на 0,2 по сравнению с июлем и упал до 50,6 пункта. Как отмечается в опубликованном в понедельник докладе делового издания Caixin, показатель снижается третий месяц подряд и достиг минимального значения с июня 2017 года.
По данным опроса, уровень производства продолжил расти по сравнению с июлем и достиг максимума с начала года, однако количество новых заказов в отрасли упало до минимума с июля 2017 года. Поставки на экспорт сокращаются уже пятый месяц подряд.
"В то же время уровень занятости продолжил сокращаться, что привело к увеличению портфеля невыполненных заказов. С другой стороны, усиление инфляционного давления привело к росту как себестоимости, так и отпускных цен на продукцию", — отмечают авторы доклада.
"Индекс деловых ожиданий по-прежнему колеблется на уровне установленного в июне этого года полугодового минимума. Многие участники опроса выразили беспокойство по поводу продолжающейся торговой войны между Китаем и США и в связи с неясными рыночными перспективами", — указывается в документе.
"Не думаю, что стабильное предложение сохранится на фоне слабого спроса. Китайская экономика в настоящее время переживает относительно очевидное давление на понижение темпов роста", — отметил директор отдела макроэкономического анализа входящей в структуру Caixin Insight компании CEBM Group Чжун Чжэншэн.
Индекс PMI  Индекс PMI, который подсчитывает издание Caixin, пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC. Показатели Caixin и официальные данные не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета. По данным Государственного статистического управления КНР, PMI производственного сектора в августе вырос на 0,1 до 51,3 пункта.
Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Увеличение индекса выше этого показателя указывает на рост активности в отрасли, а уменьшение — на ее снижение.
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