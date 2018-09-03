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Курс доллара взлетит до 70 рублей на этой неделе
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Курс доллара взлетит до 70 рублей на этой неделе 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Теоретически курс доллара может вырасти до 70 рублей и на этой неделе, не исключают аналитики.
Значительное давление на рубль сейчас оказывает, во-первых, сохраняющаяся напряженность на развивающихся рынках. Она уже привела к тому, что эксперты заговорили о кризисе и ждут дальнейшей распродажи активов этих стран, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и директора по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александра Красного.
Во-вторых, опасения санкций не уходят с повестки дня, отмечают они. Первый раунд санкций США по «делу Скрипаля» вступил в силу 27 августа. А уже в среду, пятого сентября, возобновятся слушания в Сенате США по санкциям в отношении России. В-третьих, вновь обостряется геополитический конфликт в Сирии и конфронтация США и России по этому вопросу, подчеркивают аналитики.
Таким образом, давление на рубль остается значительным, нейтрализуя все факторы поддержки курса (дорогую нефть и остановку покупки валюты на открытом рынке Банком России для Минфина по бюджетному правилу).
На этой неделе Орлова и Красный оценивают торговый диапазон для российской валюты в 66-70 рублей за доллар.
Пробитие долларом уровня в 70 рублей произойдет при реализации некоторых негативных событий — таких, как понижение рейтинга Италии агентством Moody’s или ввод новых торговых ограничений США на китайские товары суммой в 200 миллиардов долларов, считает руководитель операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин. Примечательно, что второе событие анонсировано на сегодня.
Таким образом, на этой неделе действительно нельзя исключать достижение долларом отметки 70 рублей, говорит аналитик. Однако, по прогнозу Кочергина, 3-7 сентября более вероятен торговый диапазон для доллара на уровне 67-69 рублей. На фоне серьезных экономических проблем в Аргентине и Турции плохо себя чувствуют все валюты развивающихся стран, а также активно финансирующие их европейские экономики, говорит Кочергин.
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