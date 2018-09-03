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Среднемесячная заработная плата в НСО превысила 34 тысячи рублей
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Среднемесячная заработная плата в НСО превысила 34 тысячи рублей 

АиФ-Новосибирск 28 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Специалисты Новосибирскстата опубликовали цифры по средней номинальной заработной плате (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года. Оказалось, что по данным статистики зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей. По данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила 34 570 рублей в месяц. Больше всего в регионе получают финансисты — 64 148 рублей, меньше всего — рыболовы — 19 727 рубля. А больше всего среди деятелей культуры, спорта и развлечений получают жители Томской области — 38 360.
Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, сообщает Новосибирскстат.
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