Среднемесячная заработная плата в НСО превысила 34 тысячи рублей

Специалисты Новосибирскстата опубликовали цифры по средней номинальной заработной плате (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года. Оказалось, что по данным статистики зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей. По данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила 34 570 рублей в месяц. Больше всего в регионе получают финансисты — 64 148 рублей, меньше всего — рыболовы — 19 727 рубля. А больше всего среди деятелей культуры, спорта и развлечений получают жители Томской области — 38 360.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, сообщает Новосибирскстат.