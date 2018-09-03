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Названы затраты банков на подключение к Единой биометрической системе
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Названы затраты банков на подключение к Единой биометрической системе 

Ведомости 1 час назад
Минимальные затраты банков на подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) составят около 4 млн на банк с одним отделением и еще по 130 000 за каждый новый филиал. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты закрытого совещания, прошедшего на прошлой неделе в «Ростелекоме» с участием представителей самой компании, а также 20 крупнейших банков, ЦБ и ФСБ.
Участникам совещания был изложен перечень базовых элементов, необходимых банкам для сбора биометрических данных. Речь идет о сервере (HSM-модуле), операционной системе и средствах подписи снимаемой биометрии. Также банкам необходим антивирус, межсетевой экран и система обнаружения угроз. Точно определенный перечень базовых элементов позволил рассчитать минимальные затраты. Для издания это сделал руководитель «Айтуби» Илья Тарасов. По его оценкам, минимальная цена подключения банка с одним отделение составит от 3 млн руб., половина из которых придется на киберзащиту. Только HSM-модуль стоит 1,5 млн руб. В затратах на подключение филиалов 60 000 придется на оборудование для снятия биометрии на одно рабочее место, 40 000 — на компьютер сотрудника и 30 000 — на средства защиты. Годовое обслуживание подключения обойдется еще в 800 000 руб.
По данным ЦБ, сейчас в России 476 банков, из которых с населением не работают 39. Сбором и передачей биометрических данных в ЕБС занимаются лишь 50 банков. На 2 августа в системе были данные на 1200 человек. При этом к 1 января 2019 г. к системе должно подключиться 20% банков, к 1 июля — 60%, а к концу — все оставшиеся.
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