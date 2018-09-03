Растущая Азия: промышленный PMI в Азии и Индонезии в плюсе

Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика» Производство в Малайзии и Индонезии демонстрирует положительную динамику.

Фото: Википедия

Рост производства в Индонезии достиг 2-летнего максимума В августе Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индонезии от Nikkei-Markit 51,9 в августе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов. Темпы роста показателя стали самыми активными с июля 2014 года.

По данным отраслевого опроса, в промышленном секторе Индонезии в августе отмечается активный рост, причем внутренний спрос компенсировал резкое падение экспортных заказов. При этом темпы найма новых работников достигли рекордного уровня.

Объем производства вернулся к росту, так как новые заказы подскочили до двухлетнего максимума, хотя экспортные заказы сокращаются девятый месяц подряд.

При этом эксперты отмечают, что выросли и эксплуатационные расходы, так как индонезийская рупия находится под сильным давлением доллара США. Однако увеличившийся спрос привел к росту производства, что позволило компенсировать давление на маржу.

Малайзия: позитивный сдвиг Производственный сектор Малайзии вернулся к росту в августе впервые за семь месяцев благодаря увеличению числа новых заказов.

В августе Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индии от Nikkei-Markit вырос до 51,2 с июльских 49,7, превысив критический уровень в 50 пунктов, отделяющий сокращение от роста. Августовский показатель был самым высоким с ноября 2017 года.

Новые заказы выросли в первый раз за семь месяцев, респонденты отмечают рост рыночного спроса. Тем не менее, экспортные заказы «в целом тормозят». Респонденты также отмечают, что более слабая валюта привела к увеличению эксплуатационных расходов.