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Растущая Азия: промышленный PMI в Азии и Индонезии в плюсе
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Растущая Азия: промышленный PMI в Азии и Индонезии в плюсе 

Вести Экономика 46 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика» Производство в Малайзии и Индонезии демонстрирует положительную динамику.
Фото: Википедия
Рост производства в Индонезии достиг 2-летнего максимума В августе Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индонезии от Nikkei-Markit 51,9 в августе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов. Темпы роста показателя стали самыми активными с июля 2014 года.
По данным отраслевого опроса, в промышленном секторе Индонезии в августе отмечается активный рост, причем внутренний спрос компенсировал резкое падение экспортных заказов. При этом темпы найма новых работников достигли рекордного уровня.
Объем производства вернулся к росту, так как новые заказы подскочили до двухлетнего максимума, хотя экспортные заказы сокращаются девятый месяц подряд.
При этом эксперты отмечают, что выросли и эксплуатационные расходы, так как индонезийская рупия находится под сильным давлением доллара США. Однако увеличившийся спрос привел к росту производства, что позволило компенсировать давление на маржу.
Малайзия: позитивный сдвиг Производственный сектор Малайзии вернулся к росту в августе впервые за семь месяцев благодаря увеличению числа новых заказов.
В августе Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индии от Nikkei-Markit вырос до 51,2 с июльских 49,7, превысив критический уровень в 50 пунктов, отделяющий сокращение от роста. Августовский показатель был самым высоким с ноября 2017 года.
Новые заказы выросли в первый раз за семь месяцев, респонденты отмечают рост рыночного спроса. Тем не менее, экспортные заказы «в целом тормозят». Респонденты также отмечают, что более слабая валюта привела к увеличению эксплуатационных расходов.
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