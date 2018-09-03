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Всплеска цен на хлеб не предвидится, заявили в Российской гильдии пекарей
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Всплеска цен на хлеб не предвидится, заявили в Российской гильдии пекарей 

РИА Новости + ещё 1 7 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Потребителям в РФ не стоит опасаться значительных изменений цен на хлеб, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
"Никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. Цены в последние годы стабильно растут, в среднем, на 2-3% в год, что гораздо ниже инфляции. И это никак не связано с ценами на зерно и с валютным курсом. Практически все компоненты для приготовления хлеба — отечественные", — сказал РИА Новости Кацнельсон.
По его словам, то незначительное повышение цены на продукцию, которое наблюдается ежегодно, преимущественно связано с удорожанием энергоносителей и вкладом земельно-имущественных отношений, а также — с ростом издержек, связанных с фондом оплаты.
"Это нормальная и стабильная история. Пекари России полностью обеспечены всеми сырьевыми компонентами, у них есть необходимое отечественное и импортное оборудование. Рынок стабильно растет, в последние годы — не менее чем 4% в год, сейчас его объем достигает более 750 миллиардов рублей. Это один из самых стабильно растущих рынков России", — сказал Кацнельсон.
Таким образом, по его словам, потребителям не следует опасаться повышения цен на хлеб. «Более того, мы с удовольствием разберем любой случай всплеска цен. Так как тема цен на хлеб — социально-политическая, то вокруг нее могут быть разные спекуляции», — отметил президент гильдии. При этом он добавил, что для большей стабильности цен нужна более высокая конкуренция. «Нужно больше пекарен в России. Сейчас наблюдается дефицит профессиональных кадров, ситуацию необходимо исправлять», — считает Кацнельсон.
Эксперты ранее заявляли РИА Новости, что если подорожание хлеба и состоится, то оно будет незначительным. Так, глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечал, что серьезного роста цен на хлеб ожидать не стоит — он будет находиться в пределах 10%, повышение произойдет не раньше начала октября.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит 100-105 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
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