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Курсы доллара и евро на 3 сентября
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Курсы доллара и евро на 3 сентября 

Банки.ру 33 минуты назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 сентября, составляет 68,0447 рубля. Официальный курс евро — 79,4966 рубля.
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