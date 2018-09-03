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Курсы доллара и евро на 3 сентября
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Курсы доллара и евро на 3 сентября
Банки.ру
33 минуты назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 3 сентября, составляет 68,0447 рубля. Официальный курс евро — 79,4966 рубля.
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