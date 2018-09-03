Биржи АТР снижаются на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, а также после статистики по промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,94% — до 2699,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,25%, до 1433,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,95% — до 27623,92 пункта, корейский KOSPI — на 0,65%, до 2307,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,06% — поднимаясь до 6323 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64% — до 22719,63 пункта.

Аналитики отмечают, что вероятность скорого введения очередного "транша" импортных пошлин США на товары из Китая очень велика.

"Почти очевидно, что президент США Дональд Трамп наложит 25-процентные пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов", — приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного стратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фуджито (Norihiro Fujito).

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.

Инвесторы также отреагировали на статистику по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. Темпы роста показателя замедлились до минимального уровня с июня 2017 года — до 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле. Во многом снижение было вызвано эффектами торгово-экономического конфликта с США.