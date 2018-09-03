Уральцы стали меньше тратить на детей для подготовки в школу

Жители Урала на 40% меньше потратили денежных средств на подготовку детей к началу нового учебного года. Средний чек составил почти 2 тысячи рублей, сообщает в понедельник, 3 сентября, «АиФ-Урал»

Аналитики сервиса Яндекс. Кассы посчитали, что больше всего средств на детей к школе потратили жители Центрального и Приволжского федеральных округов. Впрочем, и здесь наблюдается снижение в сравнении с периодом с 1 июля по 20 августа 2017 года. Если в ЦФО наблюдается снижение на 15%, то в ПФО — на 20%. Уральский федеральный округ находится на пятом месте, где наблюдается снижение на 40%.

Также и средний чек на Урале на трату канцелярских товаров и книг и учебников имеет среднее значение по сравнению с другими регионами России. Если в ЦФО средний чек на учебники и книги составляет 575 рублей, чек за канцтовары и ранцы — 3 182 рубля, то на Урале эти суммы составляют 524 и 1866 рублей, соответственно. Самый низкий средний чек за канцтовары составляет 1 279 рублей в Сибирском федеральном округе, как и 446 рублей — средний чек за учебники в Южном федеральном округе.

Федеральный округ

Книги и учебники, средний чек, руб.

Изменение за год Канцтовары и ранцы, средний чек, руб.

Изменение за год Уместно добавить, что по подсчетам аналитиков Яндекс. Маркета в этом году на 4% упала стоимость комплекта школьной одежды для мальчиков (до 5 500 рублей), но на 20% выросла для девочек (до 5 000 рублей) «Вероятно, пользователи стали выбирать более дешёвую одежду», — заключают эксперты Яндрекс. Маркета.

К слову, в подсчетах по Уральскому федеральному округу учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона, произведенные через Яндекс. Кассу с 1 июля по 20 августа 2018 года и за такой же период годом ранее.