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Уральцы стали меньше тратить на детей для подготовки в школу
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Уральцы стали меньше тратить на детей для подготовки в школу 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Жители Урала на 40% меньше потратили денежных средств на подготовку детей к началу нового учебного года. Средний чек составил почти 2 тысячи рублей, сообщает в понедельник, 3 сентября, «АиФ-Урал».
Аналитики сервиса Яндекс. Кассы посчитали, что больше всего средств на детей к школе потратили жители Центрального и Приволжского федеральных округов. Впрочем, и здесь наблюдается снижение в сравнении с периодом с 1 июля по 20 августа 2017 года. Если в ЦФО наблюдается снижение на 15%, то в ПФО — на 20%. Уральский федеральный округ находится на пятом месте, где наблюдается снижение на 40%.
Также и средний чек на Урале на трату канцелярских товаров и книг и учебников имеет среднее значение по сравнению с другими регионами России. Если в ЦФО средний чек на учебники и книги составляет 575 рублей, чек за канцтовары и ранцы — 3 182 рубля, то на Урале эти суммы составляют 524 и 1866 рублей, соответственно. Самый низкий средний чек за канцтовары составляет 1 279 рублей в Сибирском федеральном округе, как и 446 рублей — средний чек за учебники в Южном федеральном округе.
Федеральный округ
Книги и учебники, средний чек, руб.
Изменение за год  Канцтовары и ранцы, средний чек, руб.
Изменение за год  Уместно добавить, что по подсчетам аналитиков Яндекс. Маркета в этом году на 4% упала стоимость комплекта школьной одежды для мальчиков (до 5 500 рублей), но на 20% выросла для девочек (до 5 000 рублей) «Вероятно, пользователи стали выбирать более дешёвую одежду», — заключают эксперты Яндрекс. Маркета.
К слову, в подсчетах по Уральскому федеральному округу учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона, произведенные через Яндекс. Кассу с 1 июля по 20 августа 2018 года и за такой же период годом ранее.
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