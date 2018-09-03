The Washington Post (США): Почему разрушительные тепловые волны влияют на наш обеденный стол

Чтобы убедиться в последствиях рекордных температур в мире, стоит посмотреть на ситуацию с пшеницей. Учитывая то, что она стала ингредиентом целого спектра продуктов от лапши до пирожных и пива, вряд ли можно найти зерновую культуру, которую выращивают масштабнее.

Ежегодно на рынке пшеницы продают 170 миллионов тон пшеницы. Поэтому когда погода разрушает урожаи в одном месте, это может шокировать рынки и экономики в другом за тысячи километров от него.

В этом году ситуация с урожаями в мире сложная, но не катастрофическая. Крупнейшие производители — Россия, Австралия и Евросоюз — пострадали от жары и засухи. В результате в мире возник дефицит впервые за последние 6 лет. В некоторых регионах, к примеру в Северной Европе, погода сильно повредила урожаи, оставив фермеров с ущербом на миллиарды долларов. Однако, проблем с поставками быть все равно не должно. Запасы предыдущих годов помогут смягчить негативные последствия.

Впрочем, стоимость фьючерсов на пшеницу на бирже в Чикаго подскочила до самого высокого уровня за три года, поскольку трейдеры делают ставку на сокращение поставок. Это все может вылиться в более высокие счета для стран, которые не выращивают достаточно пшеницы сами. А инфляция в некоторых регионах может сильно ускориться.

Плохой урожай этого года также может вызвать изменения в торговых потоках. К примеру, США могут захватить большую долю рынка благодаря своему большому урожаю. Германия, которая обычно была экспортером пшеницы, в этом году превратится в импортера. И это для Берлина впервые за три десятилетия. Больше всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока, которые зависят от поставок продовольствия из-за рубежа.

В итоге, урожай в США оказался лучше, чем ожидалось. Поэтому они могут увеличить экспорт и заполнить пробелы на рынке. В России, несмотря на огромное сокращение на 17 миллионов тонн, нынешний результат все равно один из самых высоких. Украинский урожай в этом году меньше всего на 1,5 миллиона тонн.

Однако, существуют определенные угрозы и тревоги. Рынки пошатнулись из-за спекуляций о том, что Россия может ограничить свои поставки другим странам. Украина сокращает экспорт и подчеркивает необходимость сохранить стабильность внутренних цен на продукты. Если урожаи разочаруют и в следующем году, последствия будут серьезнее.