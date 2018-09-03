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Средняя выплата по ОСАГО за 7 месяцев 2018 года вновь снизилась
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Средняя выплата по ОСАГО за 7 месяцев 2018 года вновь снизилась 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
По итогам января-июля 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 64 тыс. 041 рублей, что на 17% ниже показателя годичной давности. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% снизилось количество заявленных и урегулированных убытков — с 1,48 до 1,25 млн штук. При этом вновь несколько снизился и размер средней премии — с 5 тыс. 783 до 5 тыс. 681 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-июля 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
«РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с начала этого года. Мы полагаем, что это, как и снижение количества заявленных и урегулированных убытков, связано с расширением практики применения натурального возмещения в обязательной «автогражданке». Размер выплат снизился, поскольку натуральное возмещение применяется страховщиками в первую очередь в проблемных регионах, где активно работают «автоюристы». Урегулирование в натуральной форме лишает их возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги в результате накруток на выплату через суды. Что же касается снижения количества заявленных и урегулированных убытков, то это, скорее, особенности ведения учета, чем реальное их снижение. Фактически убытки просто попадут в отчетность позже. Дело в том, что период урегулирования убытка и, соответственно, его отражения в отчетности, при возмещении в натуральной форме в принципе как минимум в два раза длиннее, чем при выплате деньгами (только на ремонт автомобиля отводится 30 дней). Поскольку доля убытков, урегулируемых путем ремонта, резко выросла, в отчетности это стало проявляться как «снижение» количества убытков», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.
Снижение размеров премий, по словам президента РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО из-за применения коэффициента «бонус-малус».
В январе-июле 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 128,99 млрд рублей, сократившись на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 29% — со 113,00 до 79,78 млрд рублей.
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