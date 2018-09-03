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Рыночные факторы могут иметь слабое влияние на курсообразование рубля
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Рыночные факторы могут иметь слабое влияние на курсообразование рубля 

Прайм 18 минут назад
Немного нелогично выглядел ход торгов на рынке акций в пятницу. Открывшись снижением на хорошем внешнем фоне, Индекс Мосбиржи в полдень развернулся и завершил последний день лета прибавкой 0,64%, закрывшись лишь на 5 пунктов ниже сопротивления 2350. Причем трейдеры не испугались делать покупки под вечер пятницы, проигнорировав все риски выходных, в том числе возможность обострения отношений вокруг Сирии. Да и поводов для открытия лонгов не было.
Такая ситуация наводит на мысль, что покупки были вызваны приходом на рынок свежих западных денег, и сегодня попытки роста продолжатся. Но рынок сейчас очень неустойчив, драйверов роста нет и открывать лонги можно лишь спекулятивно.
Помешать подъему рынка акций может укрепление рубля. В пятницу рубль подрос к доллару на сообщении о намерении МВФ поддержать Аргентину. Если укрепление рубля продолжится, это может спровоцировать увеличенную продажу валютной выручки экспортерами, которые последнее время, похоже, придерживали валюту.
Однако ситуация с рублем очень подозрительна. После того, как Банк России перестал покупать валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, следовало бы ожидать как минимум прекращения снижения котировок рубля. Но этого не произошло, особого снижения спроса на доллары и евро не наблюдалось. Возможно, дело в том, что валюта для формирования резервов Минфина приобретается у каких-либо крупных банков, либо у самого ЦБ, которые все равно покупают ее на рынке. Таким образом, рыночные факторы опять могут иметь слабое влияние на курсообразование российской валюты.
Рублю было бы неплохо откатиться в район 66-66,5 руб за доллар, чтобы потом проверить на прочность отметку 70.
Похоже, что выдохлись и нефтяные «быки». Сегодня-завтра, если на рынке вдруг не появятся негативные новости, «черное золото» проведет в боковике. А вот объявление очередных данных по запасам нефти спровоцирует либо рывок к 80 долларам, либо коррекцию в диапазон 74-75 долларов.
Прайм: последние новости
Рубль уверенно растет к доллару и евро на улучшении рыночных настроений Биржи АТР снижаются на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары Новые санкции США несущественные, негативный психологический фон на рынке останется
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