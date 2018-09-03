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Развивающиеся рынки вновь под давлением
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Развивающиеся рынки вновь под давлением 

Вести Экономика + ещё 3 9 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика» Минус семь процентов и плюс один процент — таковы изменения по индексу РТС и индексу МосБиржи за август (соответственно, доходность по итогам месяца зависит от валюты расчета). В пятницу, последний день августа, инвесторы предпочли проявить некоторый оптимизм. Так, благоприятную реакцию на рынке вызвали комментарии менеджмента Газпрома (GAZP, +2.7%), позволяющие допустить возможность увеличения дивидендов. Кроме того на фоне укрепления рубля в лидерах роста оказались бумаги финансового сектора — обыкновенные акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 2.3%, Сбербанка (SBER) — на 2.2%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 8.0%, Росинтер ресторантс (ROST) — на 7.5%, ФСК ЕЭС (FEES) — на 6.2%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. В прошедшие выходные стало известно об ухудшении международным рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу Италии со «стабильного» на «негативный», что стало поводом к ослаблению евро и увеличению спроса на доллар в целях перевода средств в «защитные» активы. Укрепление доллара может негативно сказаться на спросе на развивающихся рынках акций, включая российский. В валютной секции в начале торгов вероятно возобновление повышения по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.
Антон Старцев, CFA  ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
Вести Экономика: последние новости
ОБЗОР - Рубль вечером умеренно снижается к доллару и слабо растет к евро Биржи АТР снижаются на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары Новые санкции США несущественные, негативный психологический фон на рынке останется
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