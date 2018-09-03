Развивающиеся рынки вновь под давлением

Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика» Минус семь процентов и плюс один процент — таковы изменения по индексу РТС и индексу МосБиржи за август (соответственно, доходность по итогам месяца зависит от валюты расчета). В пятницу, последний день августа, инвесторы предпочли проявить некоторый оптимизм. Так, благоприятную реакцию на рынке вызвали комментарии менеджмента Газпрома (GAZP, +2.7%), позволяющие допустить возможность увеличения дивидендов. Кроме того на фоне укрепления рубля в лидерах роста оказались бумаги финансового сектора — обыкновенные акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 2.3%, Сбербанка (SBER) — на 2.2%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.