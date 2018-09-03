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Российский рынок в понедельник будет предоставлен сам себе
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Российский рынок в понедельник будет предоставлен сам себе 

Прайм 15 минут назад
Российский фондовый рынок пытается расти даже при негативном внешнем фоне и внутренних противоречиях. На прошлой неделе появился спрос во втором эшелоне, чего не было почти все лето. Первые торги сентября индекс МосБиржи может начать попыткой роста в среднем на 0,1%-0,2%, но скорее всего импульс быстро угаснет. День, с большой долей вероятности, сложится в «боковике» для рублевого индикатора и границах 2330-2355 пунктов. Расти до небес на сегодня оснований нет, но и нефть в «красном», и закрытые американские площадки не оставляют вариантов.
На текущий момент у отечественного рынка есть один веский аргумент для сохранения в относительном равновесии: дорогая нефть в рублевом эквиваленте. Все остальное, видимое на краткосрочном и долгосрочном горизонте — минорное, начиная от осязаемых рисков ужесточения в плане санкций для России и заканчивая возможными осложнениями в мировой торговле.
На протяжении недели стоит внимательно наблюдать за США, где Дональд Трамп может объявить о введении новых пошлин на товары китайского производства. В обсуждениях фигурирует широкий список наименований, на данные меры может среагировать юань, который потянет за собой товарный рынок и валюты развивающихся экономик.
Иными словами, понедельник на этой неделе дан рынкам «на раскачку», дальше времени для размышлений и наблюдений будет мало.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Рубль вечером замедлил снижение к доллару и евро Биржи АТР снижаются на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары Новые санкции США несущественные, негативный психологический фон на рынке останется
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