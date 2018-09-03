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Основное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено на отметке 2379 пунктов
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Основное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено на отметке 2379 пунктов 

Прайм 1 час назад
Американские биржевые площадки закрылись в пятницу разнонаправленно в преддверии длинных выходных. Переговоры США и Канады по новым торговым соглашениям в конце прошлой недели не увенчались успехом. Канада продолжает настаивать на равноправном доступе к государственным американским контрактам. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лучше не достичь никакого соглашения по НАФТА, чем заключить плохое. В свою очередь Трамп в своем Twitter написал, что у Штатов нет политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА и, если справедливое для США соглашение не будет заключено, то Канада будет исключена из обновленной НАФТА.
Переговоры между Вашингтоном и Оттавой продолжатся в среду. Сегодня заокеанские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня труда.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 2901,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,09%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,99%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт — до 2,86%.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,08%, закрывшись на отметке $77,70 на фоне вышедших данных от Baker Hughes, согласно которым число буровых на нефтяных месторождениях США выросло на 2 единицы.
На прошлой неделе поддержку ценам на нефть оказывали такие факторы, как экспирация опционов и фьючерсных контрактов на Brent на бирже The ICE Futures Europe, благодаря чему игроки смогли закрыть август на максимальных значениях.
На текущей неделе помимо традиционной статистики от Американского института нефти и Минэнерго США участники рынка могут обратить свое внимание на рост добычи странами ОПЕК, где по расчетам Reuters уровень нефтедобычи в 15 странах-участницах ОПЕК в августе составил рекордные 32,79 миллиона баррелей в сутки, что является максимумом в 2018 году на фоне восстановления добычи в Ливии и рекордного экспорта из Ирака.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,64%, закрывшись на отметке 2345,85 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2379 пунктов.
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 107900 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 110000 и 112000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,55, укрепившись на 1% по отношению к доллару США.
На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,05 и основным 69. Поддержки расположены на 67 и 66,50.
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