После нейтрального старта индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, недалеко от отметки 2335 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2320, 2310 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2360 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует слабо негативный внешний фон, сложившийся сегодня утром и ограниченное присутствие нерезидентов в связи с праздничным днем в США.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. В целом же предстоящие торги могут иметь относительно спокойный характер, что не исключает возможности заметных движений в отдельных бумагах.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.64%) и РТС (+1.56%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий прирост долларового индекса РТС был обусловлен существенным внутридневным укреплением обменного курса рубля по отношению к доллару США. В то же время рублевый индекс МосБиржи продемонстрировал намного более скромный подъем. Он сумел уверенно закрепиться на позитивной территории лишь под закрытие пятничных торгов. Это случилось в значительной мере благодаря сильному вечернему повышению тяжеловесных акций «Сбербанка» «Газпрома» . В целом же ликвидные российские акции завершили минувшую неделю на редкость неоднородным разнонаправленным отклонением.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом среди голубых фишек выделились акции Газпром (GAZP RM, +2.72%). Информационным поводом для активизации покупок в указанных бумагах послужила состоявшаяся в пятницу телеконференция эмитента для инвесторов. На ней среди прочего было сказано о том, что дивиденды «Газпрома» в течение ближайших трех лет окажутся не ниже выплаченных по итогам 2017 года (8.04 руб.). Более того, они могут оказаться несколько выше указанного уровня при хорошем стечении обстоятельств.

На волне пятничных покупок акции газовой монополии сумели вплотную приблизиться к важному долгосрочному уровню сопротивления, расположенному в районе 150 руб. Вполне вероятно, что очередная попытка пробоя указанной отметки окажется удачной. В таком случае следующей среднесрочной технической целью для этих бумаг станет уровень 160 руб.

Акции М. Видео (MVID RM, +4.16%) отыграли сообщение эмитента о закрытии сделки по приобретению конкурировавшей торговой сети МедиаМаркт. По ее результатам Группа «М. Видео-Эльдорадо» интегрирует в себя дополнительные 42 магазина в 22 городах России. Особо отмечается их исключительно удачное расположение. Стоит также отметить, что указанное приобретение было сделано не за счет оплаты «живыми деньгами», а в форме обмена активами. Теперь компания MediaMarktSaturn стала владельцем 15% акций ПАО «М.видео».

Указанная новость также послужила стимулом для заметного повышения стоимости низколиквидных акций САФМАР-ао (SFIN RM, +5.71%). В настоящее время промышленно финансовая группа САФМАР контролирует 38.2% акций ПАО «М.видео».

Акции Транснефть-ап ( TRNFP RM, —2.16%) продолжают обновлять свои двухлетние минимумы. Долгосрочная слабость этих бумаг в значительной мере обусловлена тем фактом, что компания-эмитент оказывает свои услуги на основе регулируемых государством тарифов. До конца 2020 года действующие тарифы «Транснефти» должны индексироваться с коэффициентом 0.9-1 по отношению к официально признанному уровню инфляции. Таким образом, эмитент имеет возможность увеличивать свою чистую прибыль лишь за счет сокращения удельных издержек. Очевидно, что этот внутренний ресурс не является бесконечным.

Отметим также продолжившееся обвальное падение стоимости акций Мегафон (MFON RM, —5.63%). Объективным стимулом для распродаж в этих бумагах стало недавнее известие об их исключении из состава индексов FTSE и из базы расчета основных российских фондовых индексов. Это связано с сокращением их количества в свободном обращении до 2%. Кроме того, свою негативную роль сыграло и сообщение о том, что два топ-менеджера «Мегафона» продали все принадлежавшие им акции.

Перед началом торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent незначительно подешевели в пределах 0.15%. Контракты на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.9%. Рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального праздника.

С учетом того, что динамика азиатских фондовых индексов не имеет ключевого значения для отечественного рынка акций, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное.