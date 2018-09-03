Индекс Мосбиржи может вновь протестировать максимумы прошлой недели — 2360 пунктов

Ключевой темой на глобальных рынках в начале сентября продолжает оставаться проблема торговых противоречий США-Китай. На прошлой неделе президент США Д. Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму в 200 млрд долл. сразу после окончания публичных слушаний с представителями бизнеса и общественности (6 сентября). При этом, источники Bloomberg сообщили, что окончательное решение пока еще не принято, и, возможно, пошлины будут вводиться поэтапно. По нашему мнению, ожидания обострения торговых противоречий могут сдерживать оптимизм на рынках на текущей неделе.

Сегодня с утра были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе Китая (от Caixin) — показатель снизился с 50,8 б.п. до 50,6 б.п. С позиции экономического календаря сегодняшний день будет также интересен публикацией аналогичных индексов по отдельным странам ЕС . Напомним также, что американский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием в Штатах Дня Труда.

Несмотря на большое число негативных драйверов (санкционная история, общая слабость emerging markets), российский фондовый рынок завершил август месяц на положительной территории. Весь основной негатив в последнее время, как правило, уходит в российский рубль (пара доллар/рубль за август месяц выросла на 8%, что в целом сопоставимо с другими валютами EM — рост USDBRL, USDZAR на 7,9-10,6%), в то время как индекс Московской биржи , существенную часть которого составляют экспортеры, держится относительно крепко.

Большинство фишек нефтегазового сектора торгуются на сегодняшний день вблизи исторически максимумов. Заметно подотстали от рынка акции Газпрома , — считаем, что пятничные комментарии главы финансово-экономического департамента компании А. Иванникова, высказавшего мнение о возможности завершения инвестиционного цикла в 2019 г. и возможности повысить дивиденды за 2018 г., могут оказать поддержку акциям.

Отметим также пятничное ослабление давления на внутренние сектора — отраслевые индексы финсектора и энергетики прибавили 1,8% и 2% соответственно.

По индексу Мосбиржи видим сегодня шансы на повторное тестирование максимумов прошлой недели в районе 2360 пунктов.