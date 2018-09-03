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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,10%
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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,10% 

Investing.com Россия 45 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникационных услуг, металлодобывающей промышленности и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,10%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Northern Star Resources (AX:NST), которые подорожали на 1,150 п. (16,52%), закрывшись на отметке в 8,110. Котировки Speedcast International Ltd (AX:SDA) выросли на 0,320 п. (7,55%), завершив торги на уровне 4,560. Бумаги Greengross Ltd (AX:GXL) выросли в цене на 0,130 п. (3,31%), закрывшись на отметке 4,060.
Лидерами падения стали акции Western Areas NL (AX:WSA), цена которых упала на 0,175 п. (6,65%), завершив сессию на отметке 2,455. Акции Bellamys Australia Ltd (AX:BAL) поднялись на 0,645 п. (5,89%), закрывшись на уровне 10,315, а Resolute Mining (AX:RSG) снизились в цене на 0,055 п. (4,35%) и завершили торги на отметке 1,210.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (666) превысило количество закрывшихся в плюсе (550), а котировки 387 акций практически не изменились.
Котировки акций Northern Star Resources (AX:NST) выросли до исторического максимума, подорожав на 16,52%, 1,150 п., и завершили торги на отметке 8,110. Котировки акций Western Areas NL (AX:WSA) упали до 52-недельного минимума, упав на 6,65%, 0,175 п., и завершили торги на отметке 2,455.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 1,42% до отметки 11.589.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.206,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,30%, или 0,21, до $69,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,26%, или 0,20, до отметки $77,44 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,07% до 0,7198, а котировки AUD/JPY упали на 0,08%, достигнув отметки 79,84.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 95,03.
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