Определяющая неделя для России, Китая и Канады

В начале новой недели к моменту открытия российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Объемы торгов на мировых площадках обещают быть ниже среднего, так как будут отсутствовать участники из США, где празднуется «День труда». Однако неделя будет очень важной, если не определяющей сразу по нескольким причинам. Долгожданная развязка может наступить в вопросах внешней торговли. После успешного подписания договора с Мексикой, что внесло свой вклад в рост американских индексов, все ждут соглашения с Канадой. Однако, не все так просто.

График

Трамп хочет заключить справедливую сделку, называя прежний НАФТА «одним из наихудших соглашений», то есть вероятность срыва переговоров остается, хотя, на наш взгляд, она достаточно низка. Условия, которые будут предложены Канаде, будут напоминать договор с Мексикой и выгодны в основном Вашингтону, но на них придется пойти во избежание еще больших неприятностей. Более того, в конце недели может быть введен пакет пошлин в отношении товаров из Китая на $200 млрд, что подведет черту под торговыми противостояниями, так как дальнейшие планы пока озвучены не были.

На этом фоне площадки Китая начинают неделю в минусе в среднем на 1.1%, чему способствуют и слабые данные по индексу активности в производственном секторе, который оказался на минимумах с июля 2017. Является ли это следствием введенных ранее пошлин, пока судить рано.

Таблица

Российский рынок рискует столкнуться с проблемами сегодня. Нефть, корреляция с которой индекса Мосбиржи сейчас довольно велика, приостановила рост. В пятницу EIA сообщило о рекордном уровне добычи в США, а затем поступила информация и о росте числа буровых установок на 2 единицы. Ранее мы отмечали, что доводы о снижении поставок из Ирана преувеличены, однако, если покупателям удастся вернуть цену Brent выше 78 за баррель, нас будет ожидать еще одна волна роста, во многом спекулятивная.

Внешнеполитические события могут также внести свой вклад. Убийство главы ДНР Захарченко и информация о возможной провокации в Сирии способны оказать давление на рынок. А в среду Конгресс США будет обсуждать тему вмешательства России в выборы, что не сулит ничего хорошего для отечественных рынков, поэтому для нас предстоящая неделя также будет определяющей.