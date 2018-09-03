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ЦБ приоткроет завесу тайны: чего ждать в ближайшее время?
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ЦБ приоткроет завесу тайны: чего ждать в ближайшее время? 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика». Представители Банка России и Минфина в ближайшее время неоднократно будут участвовать в публичных мероприятиях. Какие сигналы получит рынок и будет ли ЦБ повышать ставку?
Инфляция начинает ускоряться, рубль слабеет, Центральному банку необходимо дать рынку и экономическим субъектам какой-то сигнал. Какой будет дальнейшая денежно-кредитная политика, и претерпит ли она какие-то изменения?
Первое после августовских каникул публичное выступление главы ЦБР запланировано на вторник в Сочи, где Эльвира Набиуллина и ее коллеги собираются говорить о финансовой доступности и развитии конкуренции, но вряд ли избегут вопросов о том, куда все-таки может пойти ключевая ставка.
На фоне самого резкого с апреля обвала рубля в августе участники рынка все чаще говорят о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, пишет Bloomberg.
Следующее решение об уровне ключевой ставки должно быть принято ЦБ и его главой Набиуллиной в середине сентября. По мнению аналитиков Сбербанка, ставка, вероятнее всего, вырастет с 7,25% до 7,5%. В свою очередь в инвестиционной компании «Локо-Инвест» оценили вероятность роста ставки сразу в 78%, написали на минувшей неделе в РБК.
Вообще, стоит отметить, что первая неделя осени в РФ будет богата на финансовые конференции, Эльвира Набиуллина также отправится с лекцией в Вашингтон.
Под конец недели чиновники и финансисты соберутся в московском Манеже, чтобы обсудить перспективы развития рынка капитала в свете угрозы новых санкций. Претерпит ли изменения финансово-экономическая политика РФ после бурного августа, расскажет министр финансов Антон Силуанов.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что повышение ключевой ставки Банка России было бы крайней мерой. Экономика и при текущих ставках не может выйти на внятные темпы роста.
Сама Набиуллина не так давно в интервью The Wall Street Journal призналась, что российская экономика будет расти на 1,5-2% в год. Она не сможет расти быстрее, даже если цены на нефть подскочат вверх.
[ВИДЕОВРЕЗКА] На валютном рынке Emerging Markets снова штормит. Кто на этот раз в лидерах падения и как чувствует себя рубль? "ЛУКойл" обошел Сбербанк по капитализации, став таким образом второй самой дорогой компанией. [/ВИДЕОВРЕЗКА] С другой стороны, необходимо отметить, что российские власти действительно сделали многое, чтобы экономика стала более устойчива к внешним шокам, в частности существенно сократился внешний долг.
Напомним, проблемы большинства развивающихся стран связаны как раз с чрезмерными заимствованиями в долларах. Сейчас, когда американская валюта укрепляется, а дефицит долларов в мире растет, их валюты стремительно дешевеют, что делает их неплатежеспособными.
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