Сегодня рубль может ослабнуть

Российские индексы оставались в пятницу волатильными, но благодаря заметному укреплению рубля завершили день ростом. Индекс РТС прибавил 1,6%, а индекс ММВБ поднялся на 0,6%. Российскую валюту, видимо, поддержал спрос со стороны банков, вызванный окончанием месяца, которое совпало с окончанием недели. Поэтому уже сегодня рубль может ослабнуть.

Европейские рынки между тем продолжили падение из-за очередного обострения торговых конфликтов США с ЕС и Китаем. Индекс Euro Stoxx 50 потерял более 1% к закрытию бирж. Инфляция в еврозоне в августе, по предварительным данным, оказалась на 0,1 п.п. ниже прогноза рынка, составив 2% год к году, а базовая инфляция составила 1%. Таким образом, с учетом достаточно слабых данных по европейской экономике, опубликованных на прошлой неделе, у ЕЦБ нет поводов отклоняться от плана, который предполагает сохранение ставки на текущем уровне по крайней мере до середины 2019 г.

Американский рынок в пятницу торговался достаточно вяло на низких объемах, а индексы изменились незначительно, поскольку сегодня торговые площадки в США закрыты по случаю Дня труда. На этой неделе важной публикацией будет отчет о занятости в США за август (7 сентября). Состояние рынка труда — существенный фактор при принятии решений Федеральной резервной системой . Кроме того, в течение недели запланирован ряд выступлений представителей американского регулятора.

Помимо развитых рынков, инвесторов будут по-прежнему интересовать новости с рынков развивающихся стран, где на прошлой неделе продолжали усугубляться негативные тенденции. Так, в Турции сегодня выйдут данные по инфляции, которые могут заметно повлиять на курс турецкой лиры. В Аргентине, где национальная валюта продолжает дешеветь, а ЦБ на прошлой неделе поднял ставку до 60%, ждут обнародования плана финансовой стабилизации.

Ситуация с торговыми противоречиями между США и рядом стран пока не улучшилась. В прошедшие выходные президент Дональд Трамп заявил, что новый договор по торговле, призванный заменить НАФТА, может быть заключен только с Мексикой без участия Канады, если последнюю не устраивают условия соглашения между Мексикой и Соединенными Штатами. В конце прошлой недели Трамп потребовал ускорить введение новых пошлин на китайский импорт — на этот раз уже объемом 200 млрд долл. Эти пошлины могут вступить в действие в конце текущей недели.

Азиатские индексы сегодня дружно дешевеют, нефть немного отступила от максимумов пятницы. Российский рынок сегодня, вероятно, скорректируется умеренно вниз. Мы ожидаем, что утром индекс РТС потеряет 0,2%.