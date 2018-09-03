Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится на фоне выходного в США

Рынок акций РФ немного снизится, рубль мало изменится в начале торговой сессии. Выходной в США обусловит низкую рыночную активность.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможно некоторое снижение индекса РТС, считает Антон Старцев из компании «Олма».

"Стало известно об ухудшении международным рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу Италии со «стабильного» на «негативный», что стало поводом к ослаблению евро и увеличению спроса на доллар в целях перевода средств в «защитные» активы. Укрепление доллара может негативно сказаться на спросе на развивающихся рынках акций, включая российский", — добавил он.

Сегодня в США отмечается День труда, и торги на валютном рынке пройдут с пониженной активностью, сильных движений не ожидается, оценивает Вадим Иосуб из компании «Альпари».

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 66,9-68,2 рубля, для европейской валюты — 77,6-79,2 рубля, добавил он.

"Впрочем, инвесторы по-прежнему будут настроены осторожно в отношении рисков развивающихся рынков в связи с последними событиями в Турции и Аргентине, США возможно объявит о новой порции торговых пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, что окажет дополнительное давление на рынки. Прогноз по доллару на понедельник 67,45-67,85 рубля", — полагает Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 0,1-0,3% на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,1%. Азиатские биржи с утра снижались на 0,2-0,9%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах понижалась на 0,1% — до 77,53 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1607 доллара против 1,1620 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций показал коррекционный рост по основным индексам в последний день августа на фоне укрепления рубля и росте ряда «голубых фишек». Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,64% — до 2345,85 пункта, индекс РТС — на 1,56%, до 1092,29 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на 69 копеек — до 67,55 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 78,37 рубля.