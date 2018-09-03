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Топ-5 венчурных сделок за август с позиции инвестора
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Топ-5 венчурных сделок за август с позиции инвестора 

RB.ru 20 минут назад
Фото: RB.ru
Добрый день, коллеги!
Если вам интересны венчурные сделки, растущие рынки, тренды в технологиях и «единороги», то, надеюсь, вы найдете эту подборку интересной. Предупреждаю, автор не лишен «зашоренности» и не ставит целью охватить все отрасли (в основном в фокусе находятся финансовые технологии, технологии в области искусственного интеллекта и распределенных реестров). Однако если у вас есть вопросы или предложения по другим интересным вам темам, критика и комментарии, пишите мне в Facebook или Telegram.
Поехали!
Этот год может быть рекордным с точки зрения инвестиций в самые крупные частные компании, так называемые единороги. Согласно данным Crunchbase, они привлекли более $73 миллиардов от венчурных фондов с начала года.
Топ-5 сделок на венчурном рынке в августе
1. Мессенджер Slack привлек раунд Н на $427 миллионов по оценке $7,1 миллиарда.
Раунд лидировали Dragoneer Investment Group и General Atlantic, ранее в этом году инвестировавший в Ant Financial и Greensill Capital.
Среди его инвесторов также есть SoftBank (лидировал прошлый раунд на $250 миллионов по оценке $5,1 миллиарда), Accel Partners, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz и наш родной DST Global.
У Slack восемь миллионов активных пользователей и 70 тысяч платящих b2b-пользователей (это порядка двух миллионов в розницу, то есть четверть!) ежедневно. В месяц активных пользователей должно быть в районе 240 миллионов (простым умножением), а то и больше. Вроде бы много, но есть и более крупные конкуренты: у WhatsApp 1,5 миллиарда, у WeChat — миллиард, у Line и Telegram по 200 миллионов.
Такая оценка говорит о том, что инвесторы платят чуть менее $30 за ежемесячного пользователя (Facebook платил порядка $40 за пользователя при покупке WhatsApp за $19 миллиардов).
2. Лидирующий производитель майнингового оборудования и оператор крупнейшего майнингового пула биткоина, Bitmain, привлек $400 миллионов по оценке $12 миллиардов в pre-IPO раунде.
Чуть позже Bitmain закрыл pre-IPO раунд по оценке $15 миллиардов.
Пикантный вопрос касается инвесторов. Ранее говорилось, что в раунде по $12 миллиардов участвовали Sequoia Capital и DST Global, а в раунде на $15 миллиардов — Tencent Holdings, Softbank Group, China National Gold Group и другие инвесторы. Tencent, Softbank и DST Global опровергли свое участие.
Bitmain планирует увеличить оценку на IPO с $30 миллиардов (ее объявляли ранее в этом году) до $40-50 миллиардов и привлечь $18 миллиардов (то есть разместить от 26% до 31% компании на бирже). Для сравнения, конкурент Bitmain, компания Canaan Creative, (контролирует 15% ASIC’ов и имеет выручку $205 миллионов) планирует привлечь миллиард долларов в Гонконге (мне не удалось найти, по какой оценке). Думаю, что с учетом размещения блок-пакета, оценка может быть порядка $3 миллиардов (то есть 14 выручек). Если такое размещение состоится, то для Bitmain будет протоптана отличная тропинка.
Судя по последним финансовым данным, которые были в прессе, у Bitmain в 2018 году примерно $2 миллиарда выручки в квартал и миллиард долларов оседает в качестве чистой прибыли. Цель на год — $10 миллиардов выручки, и, полагаю, что можем ожидать и $4-5 миллиардов чистой прибыли. В 2017 году выручка Bitmain составляла $2,5 миллиарда и миллиард долларов чистой прибыли (для сравнения: столько же выручки (!) заработал за тот же год Coinbase).
Если это правда, то оценка в 6х выручки кажется просто божественной, а оценка на IPO составит 4-5х выручки.
Bitmain держит порядка 75% всех ASIC’ов (оборудования для майнинга биткоина и его форков), а также значительную долю майнеров для других криптовалют. Кроме того, он держит порядка 40% майнингового пула биткоина (27% — BTC.com и 13% — AntPool). Это крупнейший пул в мире.
3. Axoni, очень любопытный enterprise blockchain-стартап, привлек $32 миллиона в раунде В.
Он разрабатывает распределенные системы и приложения для участников рынка капитала.
Инвесторами в раунде выступили Goldman Sachs, JPMorgan, Сiti, Wells Fargo, Currency Group, а также Andreessen Horowitz и Y Combinator. Первый раунд в размере $15 миллионов они привлекали в 2016 году, большинство инвесторов, включая Goldman Sachs, там участвовали.
У компании есть несколько рабочих решений для брокерских компаний и управляющих хедж-фондами. Совместно с GS и JPM были запущена DLT-система для equity swaps. Axoni также предлагает протокол верификации потоков данных FX post-trade и несколько других продуктов. Пока что это делается в формате распределенного хранения, но команда работает над смарт-контрактами в своей нише.
Для меня эта компания большая загадка. Наподобие «больших братьев» Винклвоссов Axoni олицетворяют два брата Швей, которые работали в Citi и Raytheon. На первый взгляд, ничего примечательного, но они собрали вокруг себя очень сильный наблюдательный совет, а именно CBOE и NEX Group (последние еще и являются инвесторами).
4. АФК «Система» и Ru-Net Holdings инвестировали в индийский сервис доставки еды Faaso’s в раунде на $15 миллионов.
Соинвесторами являются Sequoia Capital India, Evolvence India и Lightbox. Sequoia впервые инвестировала в сервис в 2011 году, а Ru-Net поучаствовал в капитале в 2014-м (с тех пор уже три раза). Всего компания провела уже шесть (!) раундов финансирования и привлекла $80 миллионов с учетом текущего транша.
Faaso’s работает в 15 городах в Индии и планирует выйти на прибыль в следующем году при выручке в $50 миллионов. Это очень оптимистичный прогноз.
Это не первая инвестиция «наших» фондов в таком сегменте. Ранее в этом году DST Global поучаствовал в раунде индийского фудтех-стартапа Swoggy на $210 миллионов.
Для того чтобы разобраться детальнее в самом рынке, можно прочитать недавнюю публикацию на Rusbase — о будущем фудтеха и как на нем заработать.
5. Интерес инвесторов к технологиям в транспортном секторе подтверждает недавняя инвестиция в $10 миллионов от Leta Capital в децентрализованный сервис заказа такси inDriver.
Всего компания привлекла $15 миллионов вместе с текущим раундом (и все от Leta Capital).
GMV за 2017 год составил $300 миллионов, и сейчас inDriver делает девять миллионов поездок в месяц. Для сравнения — «Яндекс. Такси» и Uber делали совместно более 60 миллионов поездок в месяц в начале 2018 года, а Gett — чуть более восьми миллионов поездок в месяц в России на конец 2016 года (более свежей информации нет).
Сервис начал развиваться в Якутске и сейчас работает в нескольких странах Латинской Америки (Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Гватемала и Сальвадор) и СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан). До конца 2019 года планируется охватить более 30 стран.
Фокус — поездки на средние расстояния, отказ от оплаты банковскими картами. И, самое главное, inDriver — это, скорее, биржа, где пользователь может выставить цену и получить квоту напрямую у водителя. Это комбинация такси-сервиса и райд-шэринга. Водитель платит сервису подписку за доступ к заказам.
Компания планирует потратить на экспансию порядка $30 миллионов. Для сравнения — burn rate Uber составляет порядка $2 миллиардов в год, а всего было потрачено $11 миллиардов. Любопытно посмотреть, как сервис будет конкурировать на мировом рынке с таким скромным бюджетом.
Бонус
Хотелось бы выделить очень важный фактор для российского рынка — участие иностранных инвесторов. Среди них:
Vostok New Ventures сделал сразу две инвестиции — поучаствовал совместно в Baring Vostok Capital Partners в раунде на $9 миллионов медицинского сервиса Doc+, а также инвестировал $4 миллиона в сервис для автобусных перевозок Busfor.
Fosun International, китайский инвестиционный холдинг, уже несколько лет работающий на российском рынке, закрыл первую сделку. Он приобрел 20% российской агроплатформы Prod.Center. Fosun — инвестор в медицинские и промышленные проекты по всему миру, под управлением которого находится более $80 миллиардов.
Два любопытных блокчейн-проекта привлекли западных инвесторов. Среди них — российско-белорусский блокчейн-стартап Dbrain, разработчик платформы для коллективного создания продуктов в области искусственного интеллекта, привлек китайскую инвестиционную группу AngelVest в раунде на $8 миллионов, а израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинский проект Distributed Labs. Также российский стартап Button Wallet прошел в бостонский акселератор Play Labs, работающий в партнерстве с университетом MIT. Это второй блокчейн-стартап из России после DolphinBI, который попал в традиционный международный акселератор.
На этом все. Спасибо, что дочитали до конца!
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Фото на обложке: Unsplash
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