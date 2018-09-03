Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 2%

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в августе 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2% и составила 108,4 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за август 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,4% и достиг 217,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 4,2%, до 276,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2018 года, по оперативным данным, достигла 857,8 млн т, что на 2,9% больше, чем за восемь месяцев предыдущего года.

Железными дорогами погружено каменного угля — 247 млн т (рост на 5,4% к январю-августу 2017 года), кокса — 7,3 млн т (-3,2%), нефти и нефтепродуктов — 156,7 млн т (на уровне прошлого года), железной и марганцевой руды — 77,3 млн т (+5,4%), черных металлов — 52,5 млн т (+10,8%), лома черных металлов — 10 млн т (+1,2%), химических и минеральных удобрений — 39,5 млн т (+4,1%), цемента — 17,2 млн т (-6,8%), лесных грузов — 31,2 млн т (+3,8%), зерна — 17,9 млн т (+44,1%), строительных грузов — 85,2 млн т (-5,6%), цветной руды и серного сырья — 13,5 млн т (-2%), химикатов и соды — 17,7 млн т (+2,3%) и промышленного сырья и формовочных материалов — 23,8 млн т (-2,5%).

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 718,6 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2 трлн 186,7 млрд тонно-км (+4,4%).