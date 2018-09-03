Ещё
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 2%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.70
$
68.00
78.97
78.90
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.64
+0.28 Золото
1200.17
–0.01 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1593
+0.0111
20.08
1.1482
02.09
28.08
23.08

Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 2% 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в августе 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2% и составила 108,4 млн т, говорится в сообщении компании.
Грузооборот за август 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,4% и достиг 217,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 4,2%, до 276,5 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-август 2018 года, по оперативным данным, достигла 857,8 млн т, что на 2,9% больше, чем за восемь месяцев предыдущего года.
Железными дорогами погружено каменного угля — 247 млн т (рост на 5,4% к январю-августу 2017 года), кокса — 7,3 млн т (-3,2%), нефти и нефтепродуктов — 156,7 млн т (на уровне прошлого года), железной и марганцевой руды — 77,3 млн т (+5,4%), черных металлов — 52,5 млн т (+10,8%), лома черных металлов — 10 млн т (+1,2%), химических и минеральных удобрений — 39,5 млн т (+4,1%), цемента — 17,2 млн т (-6,8%), лесных грузов — 31,2 млн т (+3,8%), зерна — 17,9 млн т (+44,1%), строительных грузов — 85,2 млн т (-5,6%), цветной руды и серного сырья — 13,5 млн т (-2%), химикатов и соды — 17,7 млн т (+2,3%) и промышленного сырья и формовочных материалов — 23,8 млн т (-2,5%).
Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 718,6 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2 трлн 186,7 млрд тонно-км (+4,4%).
ТАСС: последние новости
Более 4 млрд рублей направят на ремонт домов культуры в Подмосковье Арбитражный суд Воронежской области признал банк "Воронеж" банкротом "Металлоинвест" привлек у Газпромбанка 18,8 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет резкий рост цен579
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать9
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах78
Доллар взлетит до 70 рублей3
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение