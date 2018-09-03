События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже

Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто

Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)

56,7 (факт)

Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2018)

12,8% (факт)

Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2018)

2% (факт)

Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)

0% (факт)

Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)

50,6 (факт)

10:15 Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

10:45 Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

10:50 Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

10:55 Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

11:00 Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

11:30 Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

предв.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Индекс производственной активности PMI (август)

КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)

762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017

756 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

ММК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)

0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017

0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018

НЛМК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)

2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017

5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

Роснефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)

3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017

14,58 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018

Татнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)

27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017

30,27 (1П2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018

НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам и вопросы проведения ВОСА /28.09.2018/)

0 — див-д 2017