Ещё
События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.70
$
68.00
78.97
78.90
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.64
+0.28 Золото
1200.17
–0.01 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1593
+0.0111
20.08
1.1482
02.09
28.08
23.08

События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября 

Прайм 7 минут назад
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
56,7 (факт)
Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2018)
12,8% (факт)
Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2018)
2% (факт)
Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
0% (факт)
Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
50,6 (факт)
10:15  Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
10:45  Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
10:50  Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
10:55  Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
11:00  Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
11:30  Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
предв.
США — Заседание ОПЕК
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
Индекс производственной активности PMI (август)
КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017
756 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
ММК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018
НЛМК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
Роснефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017
14,58 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018
Татнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
30,27 (1П2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2018) — див-д 2018
НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам и вопросы проведения ВОСА /28.09.2018/)
0 — див-д 2017
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Рубль вечером замедлил снижение к доллару и евро Биржи АТР снижаются на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары СМИ: Производители предупредили о росте цен на хлеб в России‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет резкий рост цен579
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать9
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах78
Доллар взлетит до 70 рублей3
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение