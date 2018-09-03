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Для российских финансовых активов продолжается «бег с препятствиями»
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Для российских финансовых активов продолжается «бег с препятствиями» 

Прайм 7 минут назад
Сегодняшние торги обещают пройти в достаточно спокойном режиме (выходной день в США, Labor Day). Неделя, однако, богата целым набором значимых внутренних и глобальных факторов.
Применительно к геополитике, в фокусе будет находиться риск обострения ситуации в Украине после пятничных событий в ДНР. Также с «каникул» возвращается Конгресс США, что чревато новым потоком комментариев относительно возможных санкций против России.
В части российской экономической статистики, основной релиз внутри РФ — данные по инфляции за август (ожидается 5 сентября). Недельные релизы Росстата зафиксировали стремительное ускорение инфляции до 3.01% г/г в августе впервые с сентября прошлого года на фоне трудностей с урожаем, девальвации рубля и по мере исчерпания эффекта базы. В том случае, если фактическая динамика цен окажется еще более быстрой, настроения участников российского рынка перед заседанием ЦБ на следующей неделе (14 сентября) обещает быть крайне нервозным.
В части глобальной статистики, безусловно, заслуживает внимание отчет по рынку труда США за август (7 сентября). Аналитики Societe Generale ожидают очередной сильной порции данных — даже в опережение рыночного консенсуса, а именно, прирост числа рабочих мест вне с/х сектора США на 210 тыс. (консенсус +193 тыс.), прирост почасовой заработной платы на 0.3% м/м (консенсус 0.2% м/м). Еще 2 повышения ставки ФРС США до конца 2018 года уже являются базовым сценарием для инвесторов. Однако, в том случае, если американская статистика продолжит демонстрировать силу, несмотря на шаткость глобальных экономических процессов, ожидания по динамике ставки в последующие годы может быть пересмотрена вверх — что станет очередным негативным сюрпризом для активов из развивающихся стран.
Прайм: последние новости
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