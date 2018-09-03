Для российских финансовых активов продолжается «бег с препятствиями»

Сегодняшние торги обещают пройти в достаточно спокойном режиме (выходной день в США, Labor Day). Неделя, однако, богата целым набором значимых внутренних и глобальных факторов.

Применительно к геополитике, в фокусе будет находиться риск обострения ситуации в Украине после пятничных событий в ДНР. Также с «каникул» возвращается Конгресс США , что чревато новым потоком комментариев относительно возможных санкций против России.

В части российской экономической статистики, основной релиз внутри РФ — данные по инфляции за август (ожидается 5 сентября). Недельные релизы Росстата зафиксировали стремительное ускорение инфляции до 3.01% г/г в августе впервые с сентября прошлого года на фоне трудностей с урожаем, девальвации рубля и по мере исчерпания эффекта базы. В том случае, если фактическая динамика цен окажется еще более быстрой, настроения участников российского рынка перед заседанием ЦБ на следующей неделе (14 сентября) обещает быть крайне нервозным.