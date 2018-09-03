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Допрос россиянина Винника в Греции вновь перенесен
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Допрос россиянина Винника в Греции вновь перенесен 

ТАСС + ещё 3 13 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Допрос российского гражданина Александра Винника, намеченный на понедельник в Греции, был перенесен на 17 сентября по решению Верховного суда Греции, где во вторник будут рассматриваться апелляции на экстрадицию россиянина во Францию и в Россию. Об этом сообщил по телефону ТАСС адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.
"Не было слушаний в итоге, потому что пришел документ из Верховного суда. Перенесли слушания французов на 17 сентября", — заявил он. «Верховный суд решил, что если сегодня мероприятие состоится в Салониках, не будет достаточно времени перевезти его [Винника] на завтра в Афины», — заявил он, отвечая на вопрос ТАСС о причинах переноса даты заседания суда.
По его словам греческий следователь, которая должна была 3 сентября вести допрос Винника в присутствии французских следователей, сама «с удивлением узнала» об отмене сегодняшнего мероприятия. Адвокат допустил, что французская сторона не настаивала на проведении допроса сегодня, поскольку, возможно, «уже знает, что его будет решено экстрадировать во Францию».
"Для нас это немного абсурдное положение, что два запроса рассматриваются в один и тот же день", — добавил он.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию. 4 сентября Верховный суд Греции будет рассматривать апелляции на экстрадицию россиянина во Францию и в Россию.
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