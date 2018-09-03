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Допрос Винника французскими следователями перенесли
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Допрос Винника французскими следователями перенесли 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Парламентская газета
АФИНЫ, 3 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника с участием французских следователей перенесен на 17 сентября по решению Верховного суда Греции Ареопага, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.
Повестка на допрос «в присутствии французских судей и/или полицейских или следователей» была первоначально выписана на 28 августа в Салониках, где Винник находится в тюрьме. Однако адвокаты добились переноса допроса на 3 сентября.
"Сегодня допрос был перенесен на 17 сентября, поскольку пришло срочное письмо из Ареопага, что допрос должен быть перенесен, поскольку Винник должен 4 сентября присутствовать на заседании Верховного суда в Афинах", — сказал Спирлиадис.
По его словам, в один день могут быть рассмотрены два запроса — российский и французский.
Согласно французскому запросу о выдаче россиянина, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников и Винник имеет важное значение для расследования.
По решению следователя и прокурора суда Парижа выдан ордер на арест Винника. В пункте обвинения значатся «преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации». Винник все обвинения французской стороны отверг.
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