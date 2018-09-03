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В ФСБ заявили о десятикратном падении доходов «Исламского государства»
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В ФСБ заявили о десятикратном падении доходов «Исламского государства» 

Инфо 24 + ещё 1 50 минут назад
Фото: Инфо 24
Доходы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) за несколько лет сократились более чем в десять раз. Об этом сообщил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа. «Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 млрд, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить $200–300 млн в год», — сказал Беседа. По его словам, такие финансовые показатели группировки обусловлены потерей контроля над рядом районов Сирии и Ирака, в результате чего боевики лишились поступлений от продажи добываемой на этих территориях нефти и сбора налогов с местного населения.
Также террористы, по данным ФСБ, пытаются компенсировать свои потери за счет перехвата контроля над наркотрафиком в Афганистане и участия в легальном бизнесе. «Отмечается тенденция инвестирования добытых ранее средств в легальный бизнес с тем, чтобы способствовать регулярному поступлению финансов на дальнейшую деятельность», — добавил представитель спецслужбы. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Норильске вербовщиков ИГ.
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