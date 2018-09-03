Процент по осени считают: что будет со ставками по депозитам, объяснил эксперт

Рост ставки вкладов в крупных банках России окажется незаметным для рядовых вкладчиков, при этом он указывает на то, что ключевая ставка ЦБ останется в лучшем случае неизменной. Об этом сказал эксперт Михаил Беляев

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц в третьей декаде августа выросла на 0,24 процентного пункта (п. п.) — до 6,559% годовых.

Последний раз выше этого уровня показатели были во второй декаде марта, то есть до последнего снижения Центробанком ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.

ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. С начала года регулятор рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка Бинбанка , "Открытия", Райффайзенбанка

Причиной взлета максимальной ставки в третьей декаде августа стали Сбербанк и Россельхозбанк.

Что будет с ключевой ставкой

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев признает, что взлет ставок вкладов действительно резкий.

"Надо понимать, что депозиты, которые занимают существенную долю в балансе коммерческих банков, являются ресурсами для последующего предоставления кредитов промышленным и другим организациям. Банки должны рассчитывать на получение ресурсной базы и на подкрепление этой базы, и это повышение ставки они заложили под твердо прогнозируемое сохранение ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня", допустив, что регулятор даже повысит ставку, вслед за чем случится рост ставок по кредитам.

Напомним, с 26 марта ключевая ставка ЦБ снижена на 0,25 п. п. до 7,25% годовых. На последнем заседании 27 июля регулятор сохранил ключевую ставку.

Центробанк, отметил Беляев, тесно связывает ключевую ставку с инфляционными показателями. И в регуляторе думают, что повышая ставку, они подавят инфляцию. Рост инфляции ожидаем, соответственно, можно предполагать роста ключевой ставки. Отсюда и нынешнее поведение банков — предполагая, что кредиты будут выдаваться под повышенную ключевую ставку, банки собирают ресурсы под увеличенный процент. Компенсировать его они рассчитывают за счет роста ставок по кредитам.

Пройдет незаметно, но не остановится

Что касается рядовых потребителей, сам рост ставки вкладов на 0,24 п.п. почти незаметен, говорит Беляев. Большинство держит все-таки не такие большие суммы вкладов, и в абсолютных значениях это немного.

"Люди, которые держат серьезные свободные деньги в различных финансовых инструментах, могут выбирать эти инструменты — часть лежит во вкладах, часть в ценных бумагах. Рядовым же людям доступны только вклады, и для них это изменение ставки — все равно, что ничего", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Зато ставки по депозитам будут расти и дальше, считает Беляев.

"Ключевая ставка влияет на удорожание кредита, и в меньшей степени, но и на повышение ставок по депозитам. Предположим, что ключевая ставка будет держаться или повышаться, значит, и ставки по депозитам будут расти или по крайней мере, у них не будет тенденции по снижению. Расти они будут — не быстро, конечно, учитывая, что банки неохотно всегда повышают ставки по депозитам", — заметил эксперт.

Минимальный за всю историю наблюдений ЦБ, за последние девять лет, показатель имел место в первой декаде июня 2018 года — 6,05%. Максимум случился в конце 2014-го, когда ЦБ резко повысил ключевую ставку до 17%. Тогда ставка вкладов была 15,635%.

23 августа Росссельхозбанк поднял ставки вкладов в рублях на 0,1-0,2 процентного пункта, в итоге максимальная ставка достигла 7,8% годовых (при дистанционном вложении 3000 руб. и более на четыре года с выплатой процентов в конце года). Одновременно рост ставок случился в Ситибанке , на 0,25-1 п. п.

На следующий день Сбербанк поднял ставки стандартных депозитов и ввел сразу два новых сезонных вклада — в рублях и долларах. Ставки по рублевому вкладу "Онлайк" — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года.

В контексте происходящего аналитики прогнозировали, что к сентябрю средняя максимальная ставка вкладов может превысить 6,5% годовых.