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Глеб Никитин возглавил медиарейтинг глав регионов по ПФО
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Глеб Никитин возглавил медиарейтинг глав регионов по ПФО 

Нижегородская правда + ещё 3 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин возглавил медиарейтинг глав регионов по ПФОГлава Нижегородской области Глеб Никитин занял первую строчку медиарейтинга губернаторов по ПФО. Рейтинг подготовила «Медиалогия» по итогам августа.
МедиаИндекс Глеба Никитина составил 79415,8 пунктов, количество упоминаний о главе региона в СМИ составило 12 187 сообщений. Стоит отметить, что в медиарейтинге по всем округам, Глеб Никитин занял четвертую строчку и поднялся на три ступени выше по сравнению с прошлым месяцем. На первом месте рейтинга — Сергей Собянин, на втором — губернатор Московской области Андрей Воробьев, на третьей строчке расположился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
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