Bloomberg (США): Во время бури на рынке смотрите на Россию

Эксперт «Блумберг» Маркус Эшворт не только не драматизирует ситуацию вокруг воздействия санкций на экономику России, как многие, но и описывает некоторые позитивные тенденции. Несмотря на падение российской валюты за этот год почти на 17%, у Москвы еще большое поле для маневра на финансовом рынке: госдолг у страны один из самых низких в мире, достаточные золотовалютные резервы создают достаточный буфер. В крайнем случае, всегда можно обратиться к «большой дубине» процентных ставок.

Рубль подхватило отливом, начавшимся на ее охваченном кризисом формирующемся валютном рынке. Российская валюта, упавшая за этот год по отношению к доллару почти на 17%, после того, как российский премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг призвал центральный банк снизить процентные ставки для стимуляции роста, подешевела до уровня, на котором она была два с половиной год назад.

Как недавно продемонстрировала ситуация в Турции, трейдеры очень чувствительны к вмешательству правительства в независимые дела центральных банков. Но вовсе не обязательно, что рубль продолжит снижаться и дальше. У России более сильная система защиты, чем у многих других подобных ей стран с формирующимися рынками, и, если потребуется, ее центральный банк все еще может воспользоваться «большой дубиной» процентных ставок.

Перспектива введения дополнительных санкций маячила весь год, но хотя некоторые меры и были уже предприняты — и, возможно, будут предприниматься еще — они оказали лишь скромное воздействие на экономику. Если ограничения не распространят на внешний долг, что США до сих пор исключали, российская экономика с этим все равно справится.

Центральный банк и казначейство уже сделали небольшие, но важные шаги для того, чтобы снизить давление на рубль. Банк приостановил свои обычные ежедневные закупки долларов до следующего месяца, а казначейство отменило два последних еженедельных аукциона по продаже облигаций.

В интервью для «Блумберг Телевижн» (Bloomberg Television) на этой неделе заместитель министра финансов Владимир Колычев сказал, что, если потребуется, Россия может выкупить обратно свои собственные облигации. Учитывая, что государственный долг у страны один из самых низких в мире и составляет всего 13% от ВВП, у него остается полно места для маневра.

Помимо этого валютные и золотые резервы на 460 миллиардов долларов США — вполне достойный буфер, который может позволить выплатить внешний долг страны. Устойчивый рост цен на нефть, основной экспортный товар России, также обеспечивает надежную опору.

Позиция Центрального банка предельно ясна: он начнет повышать ставки, если рубль снова резко ослабнет. Десятипроцентное падение рубля добавит дополнительный процентный пункт к уровню инфляции.

Как сообщила ранее на этой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина , на встрече представителей правительственных структур 14 сентября пройдет «основательная дискуссия» по поводу повышения ставок. Однако она добавила, что наиболее вероятным ее исходом будет решение оставить их пока на прежнем уровне. Так или иначе, но «дубина» остается под рукой.

Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла с 7% в конце февраля до почти 9,1% сегодня. Реальная прибыль за вычетом инфляции в 3,1% — одна из самых высоких в мире и составляет 6%. Поэтому санкции и не привели к массовому исходу иностранных инвесторов. По словам Колычева, доля российских облигаций, принадлежащих зарубежным владельцам, снизилась лишь до 27% по сравнению с 35% в марте.

Формирующийся рынок России охватила та же буря, что началась в Аргентине и Турции. Но не следует считать это признаком более общего экономического недомогания и путать нежелание центрального банка пока что вмешиваться с отсутствием у него возможности это сделать в случае настоящей нужды.